Vratim sa k "emocii" strach....

Je naozaj neprijemny. Pokojne ho mozem opisat ako nieco co ohlodava moje biologicke telo zvnutra,moju energiu a tak isto ovplyvnuje mysel ci psychiku ALE co keby to emocia nebola...

Ano. Strach moze dost silno ovplyvnit tak psychiku (mysel) ako aj fyzicke (BIOLOGICKE) telo. OVPLYVNIT ZNAMENA PREVZIAT "kontrolu" alebo riadenie alebo moc, pripadne nieco zmenit.

V predoslych clankoch som pisala o magii, ktora je podstatou celeho zivota a premien v nom. Je podstatou casu, priestoru v ktorom sa zivot prejavuje ale aj podstatou uplne vsetkeho viditelneho od zvierata, rastlinnej rise alebo aj pocasia ci samotnej magmy v strede Zeme, ci vesmiru. Jednoducho uplne vsetkeho.

Podstata samotna je moc, ktora "dovoli" aby sa diali v nej "veci" a aby sa v nej aj VIDITELNE prejavovali. My tento svet volame REALITA. Vsetko co vidime pred sebou vratane nas samotnych je len sucastou mysle a PRACE magie ci zivota. Nijako nie sme od nej oddeleni. To si len myslime alebo sme tak "hlboko" presvedceni (ovplyvneny,zmeneny), ze uz ABSOLUTNE vobec nedokazeme ani len zachytit SKUTOCNY zivot. Na zachytavanie pouzivame preto rozne pristroje. Ale tak to aj malo byt.

Emocie ci nevedomie vsetkeho existuje preto lebo ludstvo je "hlboko" presvedcene o svojej inakosti a realite, pripadne aj ludskosti. Hlboke presvedcenie teda sebaklam sa zrodil uz velmi davno. Mozno aj pri PRVOM cloveku. Avsak prvy clovek neexistoval a to ze nachadzame dokazy a skladame z nich pravdu je len nasa snaha pochopit zivot co je vlastne cesta k uvedomeniu a k PRIJATIU zmyslu zivota a zmyslu cloveka a POTOM k zaciatku INEJ ery...

Viem pochopit, ze ludstvo CHCE byt samym sebou, ze clovek CHCE byt samym sebou ale nebudeme a uz vobec taki aki sme teraz. Uz teraz sa NEVIDITELNE menime MAGIOU, zivotom a nie samymi sebou ci inymi ludmi. Ano, technologia ide s nami. Avsak technologia nie je z prirodzeneho prostredia zivota/magie. Je z prirodzeneho prostredia ludskej mysle. Ide o to, ze prirodzene prostredie ludskej mysle obsahuje viac reality alebo z nej vychadza kym v mysli zivota je ABSOLUTNA pravda SPOLOCNE s nepravdou cize s v realite neexistujucim v "ziadnom" pripade. Kolkokrat vsak z myslienky vzisla pravda alebo realny dokaz? Pritom co je vlastne myslienka? Nic...a bud sa jej chytime alebo nie.

Preco teda magia/absolutno v nas prejavuje emocie? Pretoze clovek stale (drviva vacsina ludstva ) nechce alebo nevie PRIJAT absolutnu pravdu, ktorej sa zucastnujeme na tvoreni prirodzeneho zivota pred nasimi ocami. Clovek nepozna svoju sucast, ktoru ma SPOLOCNU so zivotom samotnym. Nepozna svoju BIOLOGICKU PODSTATU. Vieme sice co vsetko v telach mame a ako co funguje ale nevieme PRECO to takto je. Stale objavujeme a skumame (medzitym dalej robime hluposti) no stale sme NEPRIJALI skutocnost ale len DOCASNU realitu, ktorej "plne" verime a prave preto "mame" (obsahujeme) strach, nespravne pochopenu silne tvorivu a mocnu energiu. Cim viac potlacame strach alebo nespravne k nemu pristupujeme pretoze ABSOLUTNE alebo MAGICKY to nevieme, co samozrejme nie je pravda, tym viac sa stale budeme bat (presnejsie - bude v nasom zivotnom vedomi vplyv NEOPODSTATNENY) a budeme ovplyvnitelny INAK akoby sme byt mali...

Krasny den.