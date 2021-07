Ako mozno vo svojom zivote POZITIVNE vyuzit moc casopriestoru...aj VY mozete...

Magia, o ktorej som pisala v predoslom clanku je nie len nepochopeny vsadepritomny TVORIVY strach ale aj samotne vedomie zivota, ktore "dovoli" aby sa zivot prejavoval. Prave toto vedomie (najzahadnejsia sila) je stredom reality.

Strach mozeme pokojne prirovnat k pohonnej sile, vedomie/magiu k mysli zivota a UVEDOMENIE k ich SPOLOCNEJ tvorbe, teda ku SCHOPNOSTI nieco stvorit/prejavit ci zmenit. Z tohoto vsetkeho sa zrodil aj clovek.

Clovek je zatial najuvedomelejsia sucast samotneho zivota. V cloveku je magia najsilnejsia a preto SI dokazeme aj najviac uvedomovat, vymyslat a tvorit/vyrabat menit teda uz zasahovat do stvoreneho. Tym, ze si uvedomujeme, ZAROVEN hned spolumyslime a spolutvorime UZ na urovni nasej podstaty ktorou je sam zivot. Vobec si neuvedomujeme ako clovek ale skor ako uvedomela bytost prepojena na samotne zivotne prostredie, na zivot sam, na jeho SCHOPNOST tvorit. Mame schopnost komunikovat so zivotom a vnimat najmensie "informacie" prave od neho. Nase tela funguju a ziju inak ako clovek v nom. Clovek je ine vedomie ako biologicke vedomie v jeho tele, ako systemy napojene na okolity prirodzeny zivot. Clovek je len slovo s urcitou vibraciou ci vplyvom na prirodzene dianie uz v samotnom mozgu. Jednoducho inak funguje, inak riadi a ine signaly na pohyb vysiela do systemu - TELO.

Viete preco SA alebo SI clovek uvedomuje? Pretoze sa predavaju informacie, alebo sa spaja, medzi energiou (vplyvom) zvanou clovek a energiou zvanou magia. Ak NAHLE NECAKANE neprecitnete slovickom "Ahaa" alebo NAHLE NECAKANE si na nieco nespomeniete magia vo vasom zivote je nevedoma alebo ju nedokazete vyuzivat, pracovat spolu s nou. A aj ked zijete celkom spokojny zivot alebo aj uspesny ale nie ste PLNE uvedomely tak ste neprezili ZMYSEL existencie bytosti, ktora sa nazvala clovekom. Samozrejme to nie je nic zle, ze sme ludia ale "zle" je to, ze malokto pripusta najpravdivejsiu pravdu, ze zivot SAM sa obnovuje, meni, rodi a aj zabija a ze clovek je LEN sucastou prave spominaneho obnovovania.

Clovek pripisuje zmysel nejakej praci alebo prezitku, ludom, konicku, miestu alebo aj emocii no skutocny zmysel je sucast, ktora je dovodom, ze clovek vobec existuje, vznikol a vyvija sa. Je to povedzme myslienka zivota, ktoru nateraz vyuziva. Tato myslienka sa ale od svojej mysle odpojila..predstavte si teraz vo svojich hlavach myslienku, ktoru vobec a nijak nemozete riadit, zmenit ani odstranit a ona si PROSTE bude robit co ona chce a je to iba a iba obycajna myslienka, ktoru ale naozaj MOZETE kedykolvek zahubit a raz aj zahubite.

Krasny vecer...