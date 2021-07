PRECO nas "pritahuje" chaos? To co sa nam nepaci, coho sa bojime alebo negativne spravy?

Pretoze to nerobime my. Robi to magia a magia ma v sebe volu, ktora chce UKAZAT cloveku,ktory zije v nej co nie je celkom v poriadku. Ci ten ktory clovek dokaze precitit, uvedomit si/sa, pocut INTUITIVNE vedenie a podla toho konat

Ano, clovek citi a vnima najme svoju mysel a telo PATRI mysli. Samotne telo by nemalo ziaden vyznam ani zmysel.

Ako som spominala v predchadzajucich clankoch sme sucastou mysle zivota a presne tak funguju nase organy, biologicke telo ci sebavedomie. Ta "neskutocna" inteligencia, ktora RIADI kazdu jednu aj tu najmensiu a najneviditelnejsiu sucast biologickeho tela, INAK riadi nase zivoty ako ich riadime alebo chceme my. Ona sa SAMA meni podla vlastneho "uvazenia". Preto aj ONA rozhoduje co vlastne prezijete. ONA sa nestara co chcete vy ale stara sa o to, co chce ona. Ak nemate vyvinutu alebo otvorenu schopnost rozumiet samotnemu zivotu uz na urovni vasej podstaty tak nikdy nebudete VEDIET preco prezivate to co nechcete napriklad alebo preco vas tak velmi nieco pritahuje.

Duchovna intuicia je nieco co je prepojene s magiou a neide o ziadne nabozenstvo alebo vieru ale skor o SCHOPNOST a SKUTOCNOST mysle "zit" na urovni prirodzeneho diania. Na urovni systemu prepojeni a zavislosti jeden od druheho ( co krasne mozeme odpozorovat a teraz uz to mame aj potvrdene vedcami a badatelmi, vyskumnikmi od prirody a fungovania vesmiru). Magia alebo zivot je svojim sposobom duch existencie, akasi "svojhlava" sila. Vsak keby neexistovala....no dufam, ze toto pisat nemusim. Ale napisem...neexistoval by zivot a ani my. Neexistoval by ani viditelny svet.

Poculi ste niekedy o intuicii? Verim,ze ano pretoze ide naozaj o vnutorne vedenie odnekadial. Vnutorne poznanie a vy NEVIETE odkial to prichadza. Len tusite, myslite si alebo prichadzaju akesi "nie vase" postrehy, videnia.

Navstevovala som jeden velmi dobry kurz a tam je krasne rozpisane o POSTUPNYCH styroch druhoch intuicie, ktore sa mozu prejavovat u cloveka. Bud mate jednu z nich alebo kombinaciu avsak ak mate uz duchovnu intuiciu tak ste na "najvyssiej" urovni precitovania, myslenia alebo zitia zivota. Presnejsie a spravnejsie nie vy ale vasa mysel. (Len pre informaciu existuju tieto druhy intuicie: fyzicka, emocionalna, mentalna a duchovna). V skutocnosti je intuicia vedomie samotneho zivota vo vas a prave ona vie ako funguje, ako meni, ako formuje sam zivot realitu.

Intuicia sa vo vas meni alebo prejavuje podla toho ako je vase osobne vedomie (sebavedomie) skutocne vedome same seba. Ci si je vedome aj svojej magickosti ci uplnej premeny.

Ak vas intuicia niekam vedie a prezijete prave tam nieco negativne tak je to sucastou vyvoja alebo premeny prave vasho VNUTORNEHO vedomia/intuicie. Takto sa zivot CEZ VAS sam uvedomuje/meni. Vy ako clovek si uvedomite len to, co sa tyka vasej ludskej reality. Rozdiel je hlavne v tom, ze SA mozete uvedomit/zmenit alebo SI mozete uvedomit teda len nieco v sebe zmenit.

Takze bud prijmete alebo nie pravdu (nie realnu ale absolutnu) stale budete prezivat zivot aky je prave vam predurcovany. Prezivat vsetko co prezit musite aby ste sa STALI tym cim v SKUTOCNOSTI ste a jednoducho nemali strach...uz vobec vo svojej PLNE VEDOMEJ mysli. Ak rozbijete "mur" presvedcenia, ze medzi vami a ludmi okolo vas ci prirodou okolo vas je cisto len vzduch tak sa dostanete na uroven toho najkrajsieho a najmocnejsieho v zivote a to je FANTAZIA ale prave ta prirodzena a skutocna, ktora ma moc. Musite ten mur vsak rozbit vo svojej mysli a vstupit do ABSOLUTNE neznameho zivota (tiez vo vasej mysli) teda napriklad do strachu, nevedomia alebo aj VYSNIVANEHO zivota, ktory s vami teraz este nema mozno nic spolocne.

Pekny den.