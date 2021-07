Zdravy rozum si je VEDOMY sam seba...

Co je vlastne to OBROVSKE sebavedomie, ktore mame v nasich malych mozgoch...kde sa ukryva ten obrovsky PRIESTOR toho co uz vieme, zazili sme alebo sme sa naucili. Kde sa zatial ukryvaju UPLNE VSETKY vedome aj nevedome vplyvy..

Ci uz tomu verite alebo nie v zivote skutocne existuje magia. Nieco co sa neda ovladat, napodobnit ju ani nou nijak manipulovat (chvala bohu). Neda sa k nej dostat. Vsetci totiz zijeme v nej ako aj vsetko naokolo a tato neviditelna skutocne mocna sila sposobuje, ze zivot sa "uvedomuje", meni alebo vyvyja ci premiena. Dokonca "vymysla".

Netreba na to NEMYSLIET ze sme sucastou ZIVOTNEJ existencie. Spominanej magie pretoze:

- zivot je JEDEN priestor..

- prejavuje sa V jednom JEDINOM case pretoze to len ludia chodia spat a Zem sa otoci...

- a kde sa priestor a cas prepajaju ci prelinaju tam "zije" MAGIA - zahada inteligencie zivota ci vesmiru...ci zahada zrodu cloveka...

- preto AJ MY SME SUCASTOU MAGIE...

To co clovek povazuje za seba NIE JE VIDITELNE a uz vobec pevne dane. Este aj sebavedomie je len POCIT presvedcenia, ze clovek je skutocny a oddeleny. Ide o sebaklam (vplyv zrodeny zo strachu, ktorym sme presli pri zhmotnovani sa v tele matky), do ktoreho musime "vstupit" aby sme sa opat stali tymi, cim (nie kym!) sme povodne mali byt a cim stale sme lenze...

Strach je velmi silna energia. Ustupuje alebo slabne len vtedy ak clovek poznava. Vlastne SA MENI nevedomie (strach) na vedomie (povedzme osobnost ci uvedomenie). Prave v tom "meni sa" pracuje uz magia. Tu uz clovek nema ZIADEN vplyv a preto nie je mozne v zivote prezivat len to co chceme ale zato je mozne menit nase sebavedomie ci osobnost...

"Strach" ci cierna diera vo vesmire moze aj zabijat. Pre tento druh energie BIOLOGICKE telo nema velku sancu (nic nema sancu, ani ta najpevnejsia hmota) pokial sebavedomie v tomto tele nie je UPLNE vedome sameho seba s tym, ze je sucastou samotneho vsadepritomneho zivota teda magie alebo strachu a ze sa moze KEDYKOLVEK zmenit UPLNE cize VOBEC nebude vediet cim je kym je alebo odkial prisiel ci kam ide...alebo cim ci kde uz bol..(v "minulom" zivote).

Ano strach a skutocnost je jedno a to iste a viete co vam dnes prezradim? Ze vase DNA je krasnym symbolom a malickou "fotkou" vsadepritomnej magie. Ani si neviete predstavit CIM v skutocnosti kazdy jeden z nas je a kde je nas zaciatok..ten totiz NEEXSITUJE.

Hovori sa, ze clovek najde ak dobre hlada alebo mozno to najlepsie vedenie armady sa dostane k niecomu o com BUDE PRESVEDCENE nejakym VIDITELNYM dokazom, ze toto je to co hladali ci potrebovali, chceli. Skutocnost, teda NEDOSIAHNUTELNA magia totiz spociva vo fantazii a viere ale o tom niekedy nabuduce ;-).

Na dnes odporucam pozerat sa na vsetko co stvorila priroda okolo vas. Na vase ruky, nohy a vedomie, ktore mate AJ VY ukryte niekde v sebe a clovek vo vas to ale zatienuje.

Krasny den