Ako NAJST vplyv (ja ako clovek) vo vlastnom dost zlozitom biologickom mozgu?

V mozgu ci v mysli (ak je mozog v pohybe, cize aktivny) mame sebavedomie. Ako som spominala v predoslom clanku sebavedomie je obrovske aj ked nam sa zda, ze ho mame iba v nasej mysli. Vedomie je vsak vsade naokolo.

Skutocnym ZIVOTNYM vedomim prirodzenym je sam viditelny zivot vratane vesmiru. Avsak toto vedomie ma aj druhu stranu, do ktorej ako ludia nemozeme vidiet, a z ktorej sa rodime (zhmotnujeme sa), a do ktorej umierame (sebavedomie opusta biologicke telo, ktore sa neskor zmeni na kompost...). Ale, toto nie je celkom pravda, ze inak ako ocami nevidime. Mame veruze este jedny "oci". Tie sa otvaraju ked sa "pozerame do seba", cize pri predstavach, spomienkach....ale aj ked meditujeme a mame zavrete realne oci a pridu necakane neriadene obrazy. Tu sa uz krasne prejavuje a ukazuje NEVEDOMIE cloveka.

Vsetko je dokazatelne len musite zacat citat clanky a robit si kurzy ohladom kompletneho fungovania vasho BIOLOGICKY stvoreneho tela. Je ich neurekom a od pravych vyskumnikov a vedcov ci lekarov sa dozviete velmi ale velmi zaujimave informacie a ked si to este aj vyskusate prave vtedy sa objavi to prave UVEDOMENIE a neskor UVEDOMOVANIE. Zacnete spajat svoje ludske s tym vnutornym prirodzenym a komunikacia sa zacina...

Osobne velmi rada prirovnavam kazdy jeden strach k NEVEDOMIU. K velmi nepochopenej a najsilnejsiej energii. Strach prirovnavam k ciernej diere vo vesmire. K niecomu coho sa pravom "bojime". Osobne s nim uz komunikujem...

Viete comu sa v dnesnej dobe tesim prave najviac? (v povedzme korona dobe). Ze zivot milujem a to uprimne. Ze vo svojom ludskom vedomi mam vedomie zivotne...a ze sa smrti nebojim..mam pred nou obrovsky respekt, som si vedoma, ze premena (smrt) nemusi byt krasna ani prijemna ale je mojou sucastou presne tak ako aj sucastou prirodzeneho diania.

Neskutocne si vazim to, ze existujem. Vazim si tu chvilu, kym na svete som. Ano, je to iba chvila ak si vezmete a prijmete tu najpravdivejsiu pravdu na svete, ze ZIVOT JE JEDEN, PRIESTOR, V KTOROM SA ZIVOT PREJAVUJE A MENI JE JEDEN a CAS, kde sa to vsetko SPOLU/VZAJOMNE deje je tiez LEN JEDEN. Preto MAGIU zivota milujem a to z celeho srdca. Ale dost uz o mne, nechala som sa uniest skutocnou laskou teda PREPOJENIM mna ako cloveka a zivota, ktory ma vymyslel ( a zmeni podla svojho uvazenia) a pripravi na ten buduci..Cim budem? Ake informacie ci zmysel budem prejavovat v tom buducom?

Vnutro, teda tu silu, kde sam zivot "vymysla" a obnovuje sa, pripadne ozivuje aj po tej najhorsiej katastrofe CHCITE poznat, CHCITE v sebe mat pretoze ona vam presne povie co, kde, kadial a kam a vy ako clovek ani len sekundu predtym nebudete vediet co urobite zaujimave a zmysluplne po spominanej sekunde. Pocitite tu moc tu "sebalasku" zivota, to vedenie...

Nie nie som vobec mimo, len som spojena s energiou, ktora vo mne prudi a ktora URCUJE ako dlho budem zit.

Na dnes vam prajem ten najkrajsi a najneocakavanejsi zazitok.