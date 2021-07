BIOLOGICKE telo...co to znamena

Neverim, ze by ste nevedeli. Ale verim, ze vela ludi nevie ako s nim VEDOME zaobchadzat a starat sa o neho. VEDIA to ti, co cvicia alebo sa inak hybu, ti, ktori sa stravuju zdravo ( davaju telu ziviny a vyzivu a nie jedlo)...

a hlavne ti, ktori "rozumeju" vlastnej mysli, prepojeniu medzi myslou a telom a samotnemu telu. ALE to vsetko z pohladu neviditelneho ja, ktore sa pohybuje a meni vo forme zoskupovania neuronov v mozgu a ich rozneho poprepajania sa alebo akychsi silnejsich spojeni ci vztahov. Ak vas zaujima biologia pretoze naozaj sme biologicke tvory a nie to "ja" s menom a priezviskom, adresou ci pracou...tak citajte dalej.

Nebudem rozoberat akesi veci z biologie a najnovsich vyskumov, nie som vedec...ale urcite mozem otvorene povedat, ze VIEM ako vlastne fungujem ako komplex vdaka vedcom a tym padom mozem vyuzit a zamysliet sa ako sa nastavit tak aby som sa citila ako chcem ja a PLNE fungovala mimo ludskych usadenych (naucenych, prevzatych, potlacenych, zabudnutych uz v davnych generaciach...) presvedceni.

Clovek je clovekom a "zije" (existuje) ako vplyv vo fungovani PRIRODZENEHO ZIVOTNEHO skutocne VELMI SILNEHO SAMONASTAVOVACIEHO a SAMOFUNGUJUCEHO biologickeho tela, ktore je sucastou nie ludstva ale zivota. Clovek ci ludstvo je cisto len realne zrodeny vplyv v prirodzenom OBOJSTRANNOM diani. Vplyv si mysli (teda s urcitostou nevie), ze je oddeleny alebo funguje v akomsi postupnom case. Maloktory clovek dokaze prijat skutocnost, ze nad vplyvom, ktorym sam je ma silnu moc jeho vlastne telo. Ano dokaze ho uplne znicit, vas ako cloveka, vase vlastne telo ak mu nerozumiete spravne, teda nedokazete doslova komunikovat s vasim "vyssim" ja, co JE spominane telo.

Som vas pravdepodobne troska poplietla ale zatial to nechajte tak.

Vplyv, teda nieco uplne malicke, pretoze vo vas je obrovske mnozstvo aj inych vplyvov (rozne zazitky, poznatky, predstavy, emocie, pocity, zmeny.) si mysli, ze je ten najdolezitejsi. Ziaden vsak zo vsetkych vplyvov, ktore tvoria vas osobne nie je ten naj. Ziaden, dokonca ani ten, ktory sa vola jeden clovek s menom a podobne. Sme sice jeden clovek ale sebavedomie mame obrovske a ma "neskutocne" schopnosti. Preto vela ludi ma strach, vobec nevie ako pracovat so svojimi silnymi emociami alebo aj pocitmy a aj s dianim v zivote. Ono totiz pre zivot sam, ktory riadi nase biologicke tela prave akousi skutocne velmi zaujimavou a mudrou energiou, ktora riadi zase aj nase organy a bunky (to nie my!) a MYSEL, PREZIVANIE,... ten malicky naduty a sebecky vplyv neznamena vobec nic. Staci ked donho vlozi myslienku (informaciu svojim sposobom, o tom ale neskor) napriklad "som uplne nanic" alebo "tak toto ma uplne znicilo" a obe s velmi silnymi emociami tak hadajte ako clovek skonci...

Tento clanok mal byt len o uvedomeni si ake malicke je to co si o sebe mysli, ze je clovek s menom, priezviskom, pracou...a to sa tyka aj toho najmocnejsieho CLOVEKA na svete. PRILIS malicke...A co ludstvo? Ked je nas okolo (zatial) 8 000 000 000 na svete a zvysuje sa to? Hadajte..skuste uhadnut. Ak existuje NEOBJAVENY vedecky nejaky vplyv ci energia, malilinka a zrodena len v realite pretoze NEVIE ze je samotnym zivotom vo forme tvora, ktoreho nazyvame clovekom, ake moze sposobit problemy prave v povedzme mysli samotneho PRIRODZENEHO diania. Clovek vobec nie je prirodzeny tvor to len jeho telo je prirodzene a dost mudre na to aby nechalo "cloveka" zit dlho...

Pre toto aj v dnesnych casoch je viac a viac chaosu. Ci uz v zivotoch priamo, v zivote cloveka na celom svete alebo aj neriadenych "striel" teda zmien pocasia. Mame totiz nieco (nie ako ludia ale ako "vyssie" tvory) s cim komunikujeme PRIAMO s prirodou..ALE vela ludi nerozumie strachu, co ukryva...(nie len odvahu).

Na dnes Krasny slnecny dnik