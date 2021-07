Neide o nic ine len o ZIVOT sam...

Kazdy jeden chaos alebo nepohodu v zivote je mozne vyuzit. Hoc ako sa clovek citi pretoze jeho BIOLOGICKE telo je tak mudre, ze vie o tom velmi dobre. Telo sa citi len tak ake je jeho vedomie. Kto ho doslova riadi. Ak clovek ..

Ludske BIOLOGICKE telo je tak mudre a silne ako sama priroda. Ma neskutocne schopnosti a SPOLOCNE vedomie so zivotom. S celym komplexom, ktoremu nevidime koniec. Maximalne ak sa dostaneme na "koniec" zemeGULE. Takze na koniec sa nedostaneme nikdy, len smrtou...alebo to znaci len dalsi zaciatok?

Zivot je neskutocne nadherna skutocna fantazia. Ma vlastne vedomie a myslenie. Silu premeny. Hoci co budeme robit, konat, chciet, tato sila nas premoze. Malokto si uvedomuje to, ze prezivame co prezivame aby sme sa pozreli konecne do seba a nebali sa smrti.

Odjakziva chranime seba pred smrtou, chorobami alebo inym nebezpecenstvom. Preto mame ego - instinkt/pud sebazachovy. Nechrani vsak mna ako biologicky makke tkanivo. Pre zivot samotny je pouhou myslienkou to spominane telo. Pre zivot je dolezita podstata alebo vyznam tvora, ktorym sme. Verte mi, ak sa skutocne neujmeme, pojdeme kade lahsie...alebo si zivot zaumieni zmenit sa. Netreba zabudat, ze priroda sa zmenila menej ako samotne tvory v nom.

Zivocichy vznikli nove...priroda sa zmenila prva. Aj teraz sa najprv zmeni priroda...potom sa prisposobia tvory a niektore vyhynu.

Ludstvo je specialna sucast prirody. Vsetko co v nej vidime si mozeme predstavit ako fantasticky obraz. Staci zavriet oci. a svet, ktory mame pred sebou mame aj v sebe aj ked v skutocnosti len v mozgu co je "obycajny" organ. Rozrezeme ho a svet veruze neuvidime. Vidime ho a prezivame len vdaka schopnostiam inteligentneho biologickeho tela. Nie vdaka mne ako cloveku..alebo cloveku vedcovi. Mozeme sice len dakovat, vedcom a vyskumnikom pripadne konstrukterom roznych mikroskopov, ci vyskumu mozgu ci celeho tela. Ale schopnosti su dane prave BIOLOGICKY fungujucemu telu. Povedzme uz "naprogramovanemu" telu ale s ovela vyssiou ci vacsiou inteligenciou aku ma ten najmudrejsi clovek na svete.

Preco toto pisem. Chcem vas priviezt k niecomu co ma kazdy vlastne a to je podstata "mojej" (osobnej) existencie/jedinecnosti/individuality. Potom vam pomozem pochopit vyznam alebo zmysel kolektivu ci kolektivneho vedomia povedzme ludstva a medzitym rozne a pravdive zaujimavosti,ktore si jednducho mozete na sebe vyskusat. Len skusenost totiz potvrdzuje pravdu.

Osobne si velmi vazim zivot a svoju aj ked docasnu existenciu. Ide o to, ze si plne uvedomujem to, co nie je realne teda skutocne pre cloveka. Ci mam strach? Zalezi z akeho uhlu sa pozeram. Strach urcite prezije moje realne docasne telo. No vedomie, ktore vie, ze je premenne alebo "len tu a teraz" sa neboji pretoze vie, ze bude niecim inym v buducnosti. V nasledujucom zivote. Je totiz samotnym zivotom, co je trochu tazke na pochopenie, teda je to skutocne uvedomenie a samotna zmena.

Poniektori urcite chapu o com tu pisem. Ja sa vsak snazim pisat to co by mal vediet kazdy jeden clovek. Ti, ktori su menej uvedomeli v zmysle zivota sa nemaju preco hanbit. Neznamena, ze su menej v zivote inteligentni. Maju len a len menej pristupnu druhu stranu zivota alebo su na urcitej urovni vyvoja sebavedomia v samotnom sebauvedomujucom sa zivote. Zivot sa spoznava, pracuje sam na sebe a mysli sam za seba.

Pekny den.