Kadial ak nevieme co pride

Ak citite strach z dovodu situacie na Slovensku ci vo svete TO JE DOBRE! Strach je nieco o com ludia doteraz nemali ani len ponatia. Emocie NIE JE nieco co cloveka moze ovladnut ale nieco v com zijeme na INEJ urovni zivota.

Ludia sme nauceni to co nas "naucili" vedci, rodicia, spolocnost a ZVYK existovat ako clovek, z davnych generacii a druhov cloveka az po dnes. Presuvame si medzi jednotlivymi generaciami nieco co sposobuje skutocne problemy na celom svete. Sposobuje to problemy v prirode, bude aj vo vesmire a hlavne o tom malo kto vie a uz vobec si to ani neuvedomuje a to len preto lebo SA ani spravne uvedomovat nevie ako biologicky tvor na Zemi. Mozno naozaj momentalne na najvyssiom rebricku uvedomeleho tvora ale mam pre vas spravu su tu medzi nami aj uz viac uvedomelejsi.

Ak patrite medzi ludi, ktorych nezaujima vladnutie, manipulacia, peniaze, moc ale skor mier, spolupraca, rovnopravnost a skutocnost tak ste na velmi dobrom mieste lebo sa naucite/precitate si velmi vela zaujimavych skutocnosti prave v mojich clankoch a to postupne o zivote, cloveku a aj vasich pozabudnutych alebo este neobjavenych (mozno aj menej vyvinutych ale mam pre vas spravu, ze uz aj v tomto zivote si mozete rozvinut!) AKOZE nadprirodznych schopnostiach. Musite vsak najprv prijat SKUTOCNOST, ze nie ste clovek...a viem toto poznanie trocha boli :-).

V tomto prvom clanku zatial len tolko.

- nie ste clovek vo vasom PLNOM vedomi...

- to co sa deje vo svete je len dalsiou skuskou vasej osobnej prirodzenej skutocnosti teda BIOLOGICKEHO tvora...

- clovek akykolvek bohati, ci mocni NEMOZE sa dostat ku vplyvu prirody a to je velmi dobre! Ani keby bol vo vacsiej rovnakozmyslajucej skupine. Prirodu mozeme nicit a akoze si ju privlastnujeme ale mam odkaz : Nepodari sa to :-). Maximalne zmizneme zo sveta a aj ti co si myslia, ze ovladnu ludstvo alebo Zem. A teraz je naozaj jedno o akych ludoch to vlastne hovorim pretoze vsetko sa prejavuje ROZNYMI sposobmi.

Dnes vam dakujem a posielam kusok radosti z existencie SPOLOCNEHO miesta so samotnou prirodou a vesmirom . Neide o zivot. :-).